السعودية اليوم / "السعودية للكهرباء" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من متدربي معهدها العالي بجدة



جدة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

احتفل معهد

بدأ الحفل المقام بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، بعدها كلمة الخريجين قدمها نيابة عنهم، الخريج إبراهيم بكري، الذي شكر فيها "السعودية للكهرباء" على رعاية الخريجين علمياً ومهنياً وفنياً طيلة فترة تدريبهم بالمعهد، وشكر أيضاً الكادر التعليمي بالمعهد، على نقل المعلومات المفيدة لهم في ميدان العمل، مع فخرهم واعتزازهم بالانتماء لهذا الصرح الكبير، ثم عرض فيديو، بعنوان: "حقق حلمك".

ثم ألقى راعي الحفل كلمة توجيهية للخريجين، رحب فيها بقادة الشركة الجدد، القادمين للعمل متسلحين بما اكتسبوه وتعلموه من خلال معاهد الشركة للتدريب بالمملكة، وأوصاهم بالحفاظ على طموحهم وأحلامهم، لتحقيق النجاحات والترقي في مختلف أنشطة الشركة، وأن يكون ديدنهم الفخر والاعتزاز بانتمائهم لـ "السعودية للكهرباء"، وأن يسعوا للمشاركة في تحقيق خطط وتطلعات الشركة لمزيد من التطور والمنافسة.

بعدها تم تكريم الخريجين والمتفوقين ووالمدربين .

// انتهى //

16:47ت م

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جدة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واساحتفل معهد السعودية للكهرباء العالي للتدريب بجدة اليوم , بتخريج دفعة جديدة من المتدربين في مختلف التخصصات الفنية، بالتنسيق بين دائرة العلاقات العامة بالقطاع الغربي ودائرة معهد التدريب في جدة، في ختام احتفالات الشركة بتخريج الطلاب من معاهدها على مستوى المملكة , برعاية نائب رئيس أول للموارد البشرية عبد الرحمن العبيد، وبحضور رئيس القطاع الغربي المهندس عبد السلام العمري، ورئيس قطاع تطوير الموارد البشرية سعد القحطاني، وأعضاء الهيئة الإدارية من مديري الإدارات والدوائر بالقطاع الغربي.بدأ الحفل المقام بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، بعدها كلمة الخريجين قدمها نيابة عنهم، الخريج إبراهيم بكري، الذي شكر فيها "السعودية للكهرباء" على رعاية الخريجين علمياً ومهنياً وفنياً طيلة فترة تدريبهم بالمعهد، وشكر أيضاً الكادر التعليمي بالمعهد، على نقل المعلومات المفيدة لهم في ميدان العمل، مع فخرهم واعتزازهم بالانتماء لهذا الصرح الكبير، ثم عرض فيديو، بعنوان: "حقق حلمك".ثم ألقى راعي الحفل كلمة توجيهية للخريجين، رحب فيها بقادة الشركة الجدد، القادمين للعمل متسلحين بما اكتسبوه وتعلموه من خلال معاهد الشركة للتدريب بالمملكة، وأوصاهم بالحفاظ على طموحهم وأحلامهم، لتحقيق النجاحات والترقي في مختلف أنشطة الشركة، وأن يكون ديدنهم الفخر والاعتزاز بانتمائهم لـ "السعودية للكهرباء"، وأن يسعوا للمشاركة في تحقيق خطط وتطلعات الشركة لمزيد من التطور والمنافسة.بعدها تم تكريم الخريجين والمتفوقين ووالمدربين .// انتهى //16:47ت م0152

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