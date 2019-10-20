السعودية اليوم / محافظ القطيف يلتقي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



الدمام 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

التقى محافظ القطيف ‏خالد عبدالعزيز الصفيان بمكتبه اليوم، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القطيف الشيخ سلطان الخالدي يرافقه مدير التوعية والتوجيه بفرع هيئة المنطقة الشرقية الشيخ صالح الزهراني.

وقدم رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القطيف خلال اللقاء شرحًا موجزاً عن برنامج حملة حصين التوعوي الذي يندرج تحت البرامج التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها والذي يهدف إلى إشراك التقنية الحديثة في التعرف على البرنامج وكيفية التعامل مع خدماته الحديثة ، وحصين عبارة عن مجموعة أيقونات يتم مسحها بقارئ الكود أو الكاميرا ويفتح الموقع ويتم وضعها في مختلف الجهات الحكومية والمدارس والمستشفيات والاماكن العامة للاستفادة منها في التوعية والتوجيه وهذا البرنامج يخدم كافة أطياف المجتمع .

‏وفي ختام اللقاء شكر المحافظ القائمين على هذا البرنامج وتلك الحملة من منسوبي الهيئة وعلى راسهم معالي الرئيس العام على ما يبذلونه ويقومون به من جهود توعوية ملموسة تهدف الى الحفاظ على مكتسبات الوطن من أبنائه والمقيمين به وفق توجيهات قائد وطننا الغالي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهم الله- ومتابعة معالي الرئيس العام ومدير عام فرع هيئة الشرقية، كما يأتي ذلك ضمن حرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان، على مثل هذه البرامج التي توفر الحماية لأبناء المجتمع بالمنطقة الشرقية ومحافظاتها.

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16:34ت م

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