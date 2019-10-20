- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم “المواطن” توثق بالصور.. تعثر مشروع الـ56 مليون ريال.. وصحة حفر الباطن : سنسحبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
“متابعات الخليج 365” توثق بالصور.. تعثر مشروع الـ56 مليون ريال.. وصحة حفر الباطن : سنسحبه
تأخر التسليم لأكثر من 5 سنوات
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
يعاني أهالي محافظة حفر الباطن من تعثر مشروع مركز طب الأسنان بمحافظة حفر الباطن الذي يقع على أرض مساحتها 12 ألف متر مربع، وتقدر تكلفته الإجمالية بمبلغ 56 مليون و447 ألف و504 ريالات.
ويتكون المبنى من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية ومبنى للخدمات، حيث كان من المقرر استلام المشروع عام 1437هـ بعدما كان مقررًا استلامه عام 1435 هـ.
وفي تصريح سابق كشف مساعد مدير الشؤون الصحية في حفر الباطن المهندس ماجد العنزي أن المشروع يتكون من 50 عيادة مجهزة بالكامل بجميع التخصصات، إضافة إلى غرف الأشعة والعمليات ووحدات التعقيم ومعمل أسنان، وروعي في تصميمه وتنفيذه أرقى المعايير الصحية العالمية بهدف تحسين وتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين.
ومن جانبه أكدت صحة حفر الباطن لـ”متابعات الخليج 365” تعثر المشروع وأن العمل جارٍ على سحب المشروع من المقاول.
كانت هذه تفاصيل خبر “المواطن” توثق بالصور.. تعثر مشروع الـ56 مليون ريال.. وصحة حفر الباطن : سنسحبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.