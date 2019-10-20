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شاهد.. حريق هائل بمصفاة عبادان أكبر محطة تكرير في إيران
متابعات الخليج 365 - متابعة
شب حريق هائل في مصفاة عبادان، جنوب إقليم الأحواز المحتل في إيران، ما تسبب في تصاعد سحب الدخان، بحسب المقاطع التي انتشرت عبر مواقع التواصل.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، نقلًا عن دائرة العلاقات العامة لمصفاة عبادان، إن الحريق نشب صباح الأحد في قناة أنابيب إخلاء مخلفات النفط الخام، دون معرفة الأسباب.
وأضافت أن وحدة سلامة مصفاة عبادان تحقق في سبب الحادث، الذي لم يؤدّ إلى توقف العمل والإنتاج”.
يُذكر أن مصفاة عبادان أكبر مصافي نفط إيران، وتقوم يوميًا بتكرير 400 ألف برميل من النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات ومشتقات بترولية، وهي من أكبر مصافي العالم بطاقة تكرير تصل إلى 7000 برميل من النفط يوميًا.
واكتمل بناء المصفاة عام 1912 بواسطة شركة النفط البريطانية عندما كان إقليم الأحواز تحت حكم الشيخ خزعل بن جابر الكعبي، آخر حاكم لإقليم عربستان الذي أسقطه الشاه رضا بهلوي عام 1925.
وكانت المصفاة حتى عام 1980 أكبر مصفاة نفط بالعالم، حيث كانت تكرر 630,000 برميل من النفط يوميًا أي ما يعادل 65% من طاقة إيران التكريرية آنذاك، قبل أن تتوقف بسبب الحرب.
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