استقدام عامل لتربية المواشي هل يؤثر على قيمة دعم حساب المواطن ؟

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استقدام عامل لتربية المواشي هل يؤثر على قيمة دعم حساب متابعات الخليج 365 ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح حساب متابعات الخليج 365 أن استقدام عامل لتربية المواشي لا يؤثر على مبلغ الدعم المخصص للمستفيد حال انطبقت عليه معايير الأهلية والاستحقاق.
جاء ذلك ردًا من خدمة المستفيدين على مواطن يسأل عن مدى تأثير استقدام عامل لتربية المواشي على قيمة الدعم المخصص له من البرنامج.
وقالت خدمة المستفيدين: لا يؤثر ذلك على دعم حساب متابعات الخليج 365، وفي حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب متابعات الخليج 365 وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.
وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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