رابط التقديم على وظائف الجوازات

2019-10-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الأحد في تلقي القبول والتسجيل على رتبة جندي للعمل في الجوازات السعودية بعدة مدن وذلك عبر بوابة (أبشر -التوظيف).

وكانت الإدارة أعلنت في وقت سابق عن موعد فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات (رجال) على رتبة جندي للتعيين عليها في مناطق المملكة واشترطت في المتقدم الشروط التالية:

– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

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– أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

– ألّا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– يفضل من لدية دورات في اللغات الأجنبية ويشمل ذلك لغة الإشارة أو دورات في الحاسب الآلي على ألّا تقل مدتها عن تسعة أشهر وتكون الشهادة من جهة معتمدة وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية وسيكون هناك لجان اختبار لذلك.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

ويستمر التقديم على وظائف الجوازات اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا يوم الأحد الموافق 21 /2 /1441هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 25 /2 /1441هـ من خلال الرابط التالي: (هنا).