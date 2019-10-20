صحة حفر الباطن تفعل حملة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أقامت صحة حفرالباطن العديد من الأنشطة التوعوية تحت شعار “اللقاحات عمل الجميع” وذلك لحماية أفراد المجتمع من الإصابة بالأمراض المعدية، إضافة إلى تفعيل الأنشطة التوعوية التي تزيد من دورهم للحماية الشخصية وتعريفهم بدور متخصصي مكافحة العدوى، إضافة إلى توعية المرضى بحقوقهم وواجباتهم في مكافحة العدوى ، لتعزيز مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، وذلك لزيادة الوعي، بين أفراد المجتمع.

كما أقيمت في المستشفيات أركان تعريفية بأهمية الوقاية وعدم التعرض للعدوى التي تحدث في المنازل وكذلك المحافظة على سلامة الإجراءات الصحية كغسل اليدين والتخلص من النفايات على فترات منتظمة لمنع الجراثيم من التكاثر والحد من التعرض للعدوى.