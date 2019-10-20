شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع»: 35 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء في «رئاسة هيئة الأركان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت وزارة الدفاع توفر فرص وظيفية في رئاسة هيئة الأركان العامة، وذلك للمواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية https://www.mcs.gov.sa.

وأوضحت وزارة الدفاع أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بالإعلان بلغ 35 وظيفة شاغرة (رجال، نساء)، على المراتب (الثانية، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة)، منها 10 وظائف للرجال و25 وظيفة للنساء.

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وبينت أن مواعيد تقديم الطلبات يبدأ من 1441/2/28 ويستمر حتى 1441/3/3، وفترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة.

ولمعرفة آلية التقديم من قبل المتقدمين والمتقدمات، والفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة، ومسميات الوظائف، من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/89.aspx