شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للاغاثة» يستكمل توزيع 15 ألف حقيبة مدرسية في «الزعتري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء الأشقاء السوريين في مخيم الزعتري، وذلك من خلال خمس محطات متتالية على أبناء الأشقاء السوريين في الأردن، حيث بلغ عدد المستفيدين من توزيع الحقائب داخل المخيم (15.349) طالباً وطالبة بواقع (32) مدرسة للذكور والإناث.

وأشار المدير الإقليمي للمركز الدكتور بدر السمحان إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنهى توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، مستهدفا جميع الطلاب والطالبات داخل المخيم، حيث يعتبر هذا المشروع الأضخم على مستوى المنطقة.

وأكد السمحان أن مركز الملك سلمان يواصل عمله الإنساني والإغاثي بمختلف الأشكال والمحاور، وذلك من أجل التخفيف من معاناة الأشقاء السوريين، وتوفير حياة كريمة لهم، امتثالا للواجب الديني والإنساني من جهة، وتنفيذا للتوجيهات الحكيمة والدائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة مباشرة من المشرف العام على المركز، الذي يؤكد على أهمية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين خلال الأزمة الصعبة التي يمرون بها، والعمل على تنفيذ المشاريع الإغاثية الضرورية بكافة المحاور التعليمية والإغاثية والغذائية والصحية.