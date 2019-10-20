شكرا لقرائتكم خبر عن آل منصور رئيساً لبلدية الواديين في عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، قراراً بتكليف متعب عبدالله آل منصور، رئيساً لبلدية الواديين خلفاً لرئيسها السابق علي آل مسعود. وباشر آل منصور مهمات عمله اليوم (الأحد).



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