شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يتسلم تقرير أعمال «العمل والتنمية الاجتماعية» خلال حج 1440 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله آل طاوي، يرافقه عددٌ من مسؤولي الفرع، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإرشاد الاسري والنفسي.

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وتسلم الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء تقريراً عن أعمال الفرع خلال حج 1440، وتضمن الأعمال التي نُفذت خلال الموسم، التي شملت تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت ومتعهدي تشغيل المجازر، إضافة إلى تفقد منافذ العمل الدائمة وصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي ومطار الطائف.

وبحسب التقرير، فقد أصدر فرع وزارة العمل بالمنطقة أكثر من 53 ألف تأشيرة عمل موسمية، فيما جرى تنفيذ 331 زيارة ميدانية خلال موسم الحج، وشارك الفرع في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ، إلى جانب المشاركة مع الجهات الحكومية في مركز العمليات الموحد 911، وتقديم المساعدات عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، كما شارك بنحو 4200 متطوع.

واستمع أمير مكة لشرح عن أعمال جمعية الإرشاد الأسري والنفسي قدّمه رئيسها الدكتور جزاء المطيري، أوضح فيه أن الجمعية تساهم في رفع دور مراكز الإرشاد الأسري والنفسي والتدريب و التأهيل، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للمختصين في الإرشاد الأسري والنفسي، وتنمية كفاءة الأسرة السعودية لتحقيق الأمن المجتمعي، وحماية مصالح المنشآت الأسرية والنفسية لتنمية وتعزيز التقدم المعرفي، والمشاركة في خدمة قضايا المجتمع.