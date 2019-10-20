السعودية | "نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي سعودي

شكرا لقرائتكم "نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبلت منطقة "نيوم" أول وفد سياحي نسائي، يضم أكثر من 20 امرأة، قدمن من مختلف مناطق المملكة في رحلة سياحية.

وتم خلال الرحلة التي بدأت من مدينة تبوك، تعريف السائحات بما تكتنزه "نيوم" من معالم بيئية وأثرية في رحلة استغرقت 19 ساعة، مررن بها عبر محافظة البدع ومن ثم إلى "مغاير شعيب"، مروراً بمركز مقنا، ومقر عين موسى الأثرية، وصولاً إلى الطيب اسم، ثم العودة إلى رأس الشيخ حميد ومنه إلى تبوك.

Advertisements

الوفد النسائي السعودي

وأوضحت المرشدة السياحية هبة العائدي في حديث نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوفد السياحي يعد أول وفد نسائي يصل إلى منطقة تبوك، حيث تم الإعداد له مسبقاً بواسطة مرشدتين سياحيتين من منطقة تبوك، بالتعاون مع القطاعات المعنية بالمنطقة لاستثمار ما تزخر به منطقة تبوك من آثار ومعالم تاريخية ونهضة تنموية في جميع المجالات، والاطلاع على ما تتميز به المنطقة من موقع متميز ومعالم أثرية.

وأشارت إلى أن هذه الرحلات المجهزة بالخدمات تهدف إلى تشجيع السياحة في منطقة تبوك، وتعريف السائحات السعوديات وغيرهن بمعالم المنطقة في رحلة تأتي تحت مسمى (اكتشف نيوم).

يذكر أن منطقة "نيوم" تعد أحد أهم المشاريع الواعدة والعابرة للحدود، حيث تتجاور مع 3 دول مهمة على خليج العقبة.