محمد بن مسعود - الدمام - قالوا: تقدّمنا بأكثر من بلاغ للشركة دون جدوى ناشد أهالي حي المؤنسية، بمخطط 38 في الرياض، معالجة ضعف شبكة الاتصال التابعة لشركة stc للاتصالات. وذكر عدد من سكان الحي أنهم يعانون من سوء الخدمة أثناء تواجدهم داخل منازلهم فقط. وقالوا: إن أقرب برج اتصالات مؤقت، مقترحين الاستعانة بموقع آخر يكون مفيدًا وفعالًا لسكان الحي. وأشاروا إلى أنهم تقدّموا بأكثر من بلاغ للشركة، ولكن دون جدوى. كما طالبوا بتفاعل الشركة مع البلاغات والمعاينة والتواصل مع المتضرر لمعرفة تفاصيل المشكلة وتحديد الموقع وإيجاد الحل.الرياض حي المؤنسية STC

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 04:43 PM قالوا: تقدّمنا بأكثر من بلاغ للشركة دون جدوى Advertisements سكان "مؤنسية الرياض" يشتكون من ضعف شبكة الاتصالات سكان "مؤنسية الرياض" يشتكون من ضعف شبكة الاتصالات ناشد أهالي حي المؤنسية، بمخطط 38 في الرياض، معالجة ضعف شبكة الاتصال التابعة لشركة stc للاتصالات. وذكر عدد من سكان الحي أنهم يعانون من سوء الخدمة أثناء تواجدهم داخل منازلهم فقط. وقالوا: إن أقرب برج اتصالات مؤقت، مقترحين الاستعانة بموقع آخر يكون مفيدًا وفعالًا لسكان الحي. وأشاروا إلى أنهم تقدّموا بأكثر من بلاغ للشركة، ولكن دون جدوى. كما طالبوا بتفاعل الشركة مع البلاغات والمعاينة والتواصل مع المتضرر لمعرفة تفاصيل المشكلة وتحديد الموقع وإيجاد الحل. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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