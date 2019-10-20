، إقبال متزايد بعد الركود.. أحياء الأفلاج تشهد بناء 170 منزلاً جديداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدّ تفهّم المواطن فوائد القروض المدعومة من صندوق التنمية العقارية

شهد العديد من أحياء "ليلى الأفلاج" في الآونة الأخيرة تزايد وإقبال المواطنين في بناء المنازل بعد فترة الركود السابقة.

وكشفت إحصائية حصلت عليها "الخليج 365" أنه خلال العام الحالي تم استخراج 170 رخصة بناء منازل للمواطنين في عدد من أحياء المحافظة بليلى.

وأكد مقاولون أن التزايد في إقبال المواطنين على البناء يعود لتفهّم المواطن فوائد القروض المدعومة من صندوق التنمية العقارية وإقبال المواطنين عليه بشكل كبير في الآونة الأخيرة، واستمرار الصندوق في ضخّ القروض العقارية للمواطنين.

وكشفوا أن فترة الركود السابقة تهاوت فيها أسعار تكلفة اليد العاملة إلى 68 ريالاً، وبعد الضخّ الكبير للقروض العقارية وإقبال المواطنين المتزايد على البناء تفاوتت الأسعار الآن من 75 إلى 90 ريالاً، كذلك شهدت الأراضي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد من الأحياء الجديدة شمال المحافظة.

الأفلاج صندوق التنمية العقارية