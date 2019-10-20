، "العامري" في ذمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفي علي بن محمد آل مصبح العامري، بمدينة الرياض، بعد معاناةٍ مع المرض، وتمت الصلاة عليه أمس السبت في المسجد الحرام، وسيكون العزاء في منزله بمحافظة بيشة.

يشار إلى أن الفقيد من الشخصيات التي لها بصمة مميزة في محافظة بيشة، وتدرج في عدد من المناصب الإدارية حتى وصل إلى وكالة المحافظة، ويمتاز بدماثة الخلق والخبرة والحنكة الإدارية، إلى جانب إمامة أحد جوامع قرية المدراء.