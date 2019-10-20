- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
لقيت مواطنة ليلة أمس مصرعها دهسًا أمام مرأى ذويها أثناء عبورها أحد الشوارع المظلمة بمخطط جنوب المحافظة.
يأتي هذا وسط موجة انتقاد كبيرة من الأهالي دور الجهات المعنية في التأخر بعدم إنارة الطريق بالرغم أنه أعمدة الإنارة جاهزة ولم تعمل.
وبحسب المصادر فقد تعرضت مواطنة ليلة أمس في أحد شوارع مخططات جنوب مدينة بيشة للدهس من مركبة يقودها شاب وأمام مرأى من أفراد أسرتها مما تسبب بوفاتها، وسط موجة استياء من ذويها ومرتادي الطريق في التأخر بإنارة الشارع المظلم بالرغم من تركيب الأعمدة منذ قرابة العام إلا أن الإنارة متوقفة، وهي بالتأكيد ساهمت في وقوع مثل هذا الحادث.
بيشة
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 03:52 PM
على الرغم من تركيب الأعمدة منذ قرابة العام إلا أن الإنارة متوقفةمصرع مواطنة دهسًا ببيشة.. والأهالي: الشارع المظلم ساهم بالحادثة
لقيت مواطنة ليلة أمس مصرعها دهسًا أمام مرأى ذويها أثناء عبورها أحد الشوارع المظلمة بمخطط جنوب المحافظة.
يأتي هذا وسط موجة انتقاد كبيرة من الأهالي دور الجهات المعنية في التأخر بعدم إنارة الطريق بالرغم أنه أعمدة الإنارة جاهزة ولم تعمل.
وبحسب المصادر فقد تعرضت مواطنة ليلة أمس في أحد شوارع مخططات جنوب مدينة بيشة للدهس من مركبة يقودها شاب وأمام مرأى من أفراد أسرتها مما تسبب بوفاتها، وسط موجة استياء من ذويها ومرتادي الطريق في التأخر بإنارة الشارع المظلم بالرغم من تركيب الأعمدة منذ قرابة العام إلا أن الإنارة متوقفة، وهي بالتأكيد ساهمت في وقوع مثل هذا الحادث.
، مصرع مواطنة دهسًا ببيشة.. والأهالي: الشارع المظلم ساهم بالحادثة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع مواطنة دهسًا ببيشة.. والأهالي: الشارع المظلم ساهم بالحادثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.