«حقوق الإنسان» تُطلق برنامجًا لتطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

أطلقت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في مقرها بالرياض، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا عن «دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة في متابعة تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان».

جاء ذلك، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشاركة مختصين من داخل وخارج المملكة.

ودشَّن البرنامج، الذي جاء كورشة تدريبية، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال؛ بحضور مشاركين ومشاركات من العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة.

وتسعى الهيئة من هذه الورشة، التي تستمر يومين، إلى تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتفاعل مع النظام الدولي، وتعزيز مساهمتها في تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتشاور والتنسيق بينها وبين الهيئة للعمل في مجال إعداد التقارير والمتابعة، بالإضافة إلى تطوير معرفة المشاركين والمشاركات في الورشة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومساهمتهم في اختيار التوصيات.