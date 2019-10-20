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السفارة في تشيلي تدعو المواطنين للابتعاد عن أماكن التظاهرات

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طالبت سفارة المملكة العربية في عاصمة الجمهورية التشيلية «سانتياغو»، المواطنين المقيمين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن المظاهرات والاحتجاجات.

وجاء هذا التحذير؛ نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية التشيلية، وحرصًا على سلامة المواطنين السعوديين، وذلك وفق ما جاء بالحساب الرسمي للسفارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ودعت السفارة كافة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين بالتواصل معها في حالة الطوارئ على الأرقام التالية: هاتف السفارة في سانتياغو (0056224708541)، رقم شؤون السعوديين (0056940702130)، الهاتف الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (00966920033334).

وخلال الأيام الماضية، شهدت جمهورية تشيلي موجة من الاحتجاجات ومواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين، احتجاجًا على زيادة رسوم المترو.

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