أمانة الطائف تُزيل المخالفات والخيام العشوائية المقامة على «الأراضي البيضاء»

نفَّذت أمانة الطائف، حملة على الخيام العشوائية والبسطات والصنادق (العشش) المخالفة، التي تنتشر في الأراضي البيضاء، والتي يكثر ارتيادها من قبل الأهالي للتنزه.

وقد أزالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية (بلدية شمال الطائف الفرعية)، كل المخالفات المقامة على الأراضي الفضاء المجاورة لفندق «الإنتركونتيننتال».

وكانت الفرق الرقابية، قد رصدت تجاوزات نظامية على الأراضي، تمثلت في إقامة خيام وغرف من الهنقر وبسطات بشكل غير نظامي؛ بهدف التربُّح من تأجيرها لرواد المنطقة.

وأزالت آليات الأمانة كل أشكال المخالفات، التي تسببت في تشويه المظهر العام، واستغلال الأراضي دون وجه حق، مع عدم التقيّد بالأنظمة والتعليمات.

وأوضحت وكالة الخدمات، أن الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمعالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري للمدينة، بالإضافة إلى إلزام أصحاب المنشآت التجارية بتطبيق الاشتراطات النظامية لمزاولة الأنشطة المختلفة، مؤكدة أن الحملة مستمرة في رصد المخالفات ومعالجتها بشكل فوري، وذلك للحد من انتشار الظواهر السلبية والتقيّد بالتعليمات النظامية.