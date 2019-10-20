«المرور» يوضح إجراءات تجديد رخصة السائق الخاص

أوضح المرور السعودي، الإجراءات النظامية المتبعة؛ لتجديد رخصة السائق الخاصة بتقديم الطلب المعد لهذا الشأن.

جاء ذلك رداً على تساؤل تلقاه «المرور السعودي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» من أحد متابعيه قال فيه، «عندي سائق كيف أجدد رخصته؟ فقد جرت العادة التجديد عن طريق (أبشر) بينما لم أتمكن هذه المرة».

وقال المرور السعودي، «إنه يمكن تجديد رخصة السائق الخاص من خلال سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ثم مراجعة المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب التجديد».

وتشمل الشروط العامة لتجديد رخصة القيادة، والمنصوص عليها بنظام المرور، دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة – إن وجدت – على أن يكون طالب تجديد الرخصة لائقاً طبياً، ويقدم صور شخصية حديثة، ويكون سجله خالياً من الملاحظات الأمنية، كما يجوز تجديد رخصة القيادة قبل انتهاء صلاحيتها بسنة على أن تبدأ فترة التجديد من تاريخ انتهاء التجديد السابق.