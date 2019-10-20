35 وظيفة إدارية للرجال والنساء برئاسة هيئة الأركان

دعت رئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع عن توفر 35 وظيفية للمواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية https://www.mcs.gov.sa. وحددت الهيئة آلية التقديم بالدخول على نظام التوظيف «جدارة» على موقع وزارة الخدمة المدنية، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية. وأشارت إلى أن تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب. ويتم الاختيار من الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب. ودعت هيئة الأركان المتقدمين إلى اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة والاحتفاظ به، حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة في 28–2 إلى ​3–3–1441.



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