السعودية اليوم / البحرية الليبية تنقذ 89 مهاجرًا غير شرعي قرب ساحل الخمس



طرابلس 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

أنقذت القوات البحرية الليبية 89 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي (75 كلم شمال شرق الخمس)، في عملية إنقاذ هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة.

وأشارت القوة في بيان، لها اليوم، إلى أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم عبر الزورق (فزان)، ينتمون إلى جنسيات أفريقية، من بينهم 16 امرأة، وطفلان.

وكانت غرفة عمليات حرس السواحل تلقت نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، وفور تلقي البلاغ أبحر التشكيل الأول لحرس السواحل في مهمة بحث وإنقاذ، وتوجهوا بالمهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية.

يشار إلى أن القوات البحرية أنقذت 148 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية السبت.

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15:30ت م

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