السعودية اليوم / "معهد الإدارة" يطلق مجموعة من الخدمات عبر قناة التكامل الحكومية بالتعاون مع برنامج (يسّر)



الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

أطلق معهد الإدارة العامة بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) ثمان خدمات عبر قناة التكامل الحكومية (GSB)، حيث تساهم تلك الخدمات في رفع مدى استفادة المتدربين من البرامج التي يقدمها المعهد.

وتضم قائمة الخدمات التي أطلقها المعهد، خدمة الاستعلام عن تواريخ خطة الترشيح وخدمة الاستعلام عن تواريخ البرامج المخطط تنفيذها ، وخدمة مواعيد تنفيذ البرامج المطروحة في الخطة، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن البرامج الموجهة للمتدرب، و خدمة الاستعلام عن خطة المتدرب، إلى جانب خدمة إمكانية تقديم ترشيح متدرب جديد، وخدمة حذف ترشيح متدرب، فضلاً عن خدمة تقديم بيانات متدرب، وخدمة الاستعلام عن دورات المتدرب.

وتأتي قناة التكامل الحكومية، ضمن خدمات البنية التحتية المشتركة التي أسسها ويشرف عليها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، وذلك بغرض تفعيل عملية الارتباط وتبادل البيانات الحكومية المشتركة بين مختلف الجهات المرتبطة بالقناة.

ويسعى برنامج (يسّر) إلى دعم التحول الرقمي في المملكة من خلال توفير مختلف الخدمات والحلول التقنية للجهات الحكومية وذلك وصولاً إلى تمكينها من تقديم خدمات إلكترونية محورها المواطن. // انتهى //

15:26ت م

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