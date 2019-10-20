السعودية اليوم / محافظ بارق يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالمحافظة



محايل 21 صفر 1441 هـ الموافق 20أكتوبر 2019 م واس

دشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي ، اليوم، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، بحضور المساعد للصحة العامة أحمد بن محمد طحيطح وعدد من مديري الإدارات الحكومية , وذلك بمقر المحافظة.

واطلع المحافظ على استعدادات قطاع بارق الصحي لتنفيذ الحملة على مستوى جميع المرافق الصحية والعامة بالمحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة.

وانطلقت الحملة بجميع المراكز الصحية للمحافظة "الداخلية والخارجية " وتستهدف الحملة الممارسين الصحيين و الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب المزمنة و الأورام و أمراض السكري و الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل وجميع الأطفال من سن "6شهور إلى 5سنوات".

وتشمل حملة التطعيم كذلك الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر والأشخاص الذين يسكنون مع الفئات الأكثر عرضه للإصابة بمضاعفات المرض أو الأشخاص الذين يقومون برعاية المرضى.

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15:25ت م

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