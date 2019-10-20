السعودية اليوم / محافظ المجاردة يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية .



محايل 21 صفر 1441 هـ الموافق 20أكتوبر 2019 م واس

دشن محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح في مكتبه اليوم حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ، بحضور مدير المراكز الصحية المشرف على مستشفى المجاردة العام حسن بن ناصر السلومي وعدد من الأطباء ومنسوبي المحافظة .

وتستهدف الحملة التي ستنفذ في جميع مراكز الرعاية الأولية التابعة للقطاع الممارسين الصحيين ومرضى الأمراض المزمنة, والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والمصابين بالأمراض المزمنة كالضغط ، وداء السكري ، ومرضى القلب ، والكلى ، وأمراض الجهاز التنفسي ، والدم المنجلية , وكذلك كبار السن والنساء الحوامل.

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15:23ت م

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