

حائل 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالأمارة اليوم, الحملة السنوية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية لفصل الشتاء هذا العام 1441هـ .

حضر التدشين مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود بن فهد الشمري وعدد من المسؤولين في صحة حائل.

// انتهى //

15:22ت م

0119





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يدشن الحملة السنوية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.