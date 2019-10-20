السعودية اليوم / " الكفايات التربوية لمعلمة التربية الخاصة" .. ورشة عمل بتعليم نجران



نجران 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

تنظم الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة التدريب التربوي للبنات غداً ، ورشة عمل بعنوان "الكفايات التربوية لمعلمة التربية الخاصة"، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث.

وتهدف الورشة إلى التعريف بالكفايات العامة الضرورية لمعلمات الطلاب من ذوي الإعاقة وربطها بالعملية التعليمية.

وتتناول الورشة عددًا من المحاور منها : المبادئ العامة في تعليم ذوي الإعاقة ، والعلاقة بين المعلم والتلميذ ، وسرعة تنفيذ الدرس ، واستخدام الأدوات المساعدة ، واختيار أساليب التدريس ، وشرح أنواع الإعاقة ، وتطبيقات عملية.

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15:07ت م

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