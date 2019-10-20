السعودية اليوم / الكويت وأستونيا توقعان مذكرة لتعزيز التعاون السيبراني والتحول الرقمي



تالين 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

وقعت الكويت وأستونيا اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السيبراني والتحول الرقمي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق رؤية الكويت للتحول الرقمي.

وقع مذكرة التعاون رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية المهندس سالم الأذينة والمدير التنفيذي لتقنية المعلومات الحكومية في أستونيا سيم سيكوت في العاصمة الأستونية (تالين).

وشارك في حضور الاجتماعات وحفل التوقيع المسؤولون الكويتيون في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز المركزي لتقنية المعلومات والأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للمعلومات المدنية، بالاضافة إلى حضور عدد من المسؤولين من الجهات المختصة في أستونيا.

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14:59ت م

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