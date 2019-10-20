السعودية اليوم / بلدية عين دار تستعد لموسم الأمطار



الدمام 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

نفذت بلدية عين دار عددًا من أعمال الصيانة لمعدات سحب مياه الأمطار، وتفقد المناهل وحصرها، وتكثيف فرق الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة عمل لذلك، وذلك ضمن استعداداتها لموسم الأمطار لهذا العام.

وأوضح رئيس البلدية المهندس بادي بن فهيد القحطاني أن البلدية كثفت عدد الفرق والمعدات المخصصة استعداداً لموسم هطول الأمطار، وحددت أماكن تجمعات المياه، وذلك بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة.

وبين أنه تم الاستعداد بشكل مكثف ، ودعم الفِرق بأعداد كبيرة من العمال والمعدات مختلفة الأحجام والأشكال، لمراقبة الأماكن المحددة ومباشرة الأعمال الميدانية، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل في أوقات الطوارئ من عمال وآليات للمساهمة في الحد من أثار هطول الأمطار ، وتم حصر المناهل لشبكة درء السيول وتنظيفها وإزالة الرمال.

// انتهى //

14:52ت م

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