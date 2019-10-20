السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يلتقي مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور الشهراني



الدمام 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني.

ونوه سموه خلال اللقاء؛ بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع التعليم العالي، وحرصها على أن يكون منافسًا بين دول العالم، وأن يواكب متطلبات سوق العمل، ومستجدات مجال البحث العلمي، مؤكدًا على أهمية العمل على إكساب الطلاب المهارات العلمية والفنية اللازمة، وأهمية تأهيلهم لدخول سوق العمل، عبر الدورات التدريبية والإرشاد المهني، مشيدا بتفعيل الجامعة للدور الاجتماعي وتعزيز شراكتها مع مختلف الجهات، وتمنى سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.

واطلع سموه خلال اللقاء؛ على تقرير موجز عن مبنى الجامعة الجديد، والبرامج التدريبية التي أطلقتها الجامعة والتي تشمل برنامج تعلم اللغة الصينية، وبرامج خدمة المجتمع في الجامعة والتي تقدم جزء من خدماتها لأسر وأبناء شهداء الواجب.

من جهته أعرب الدكتور الشهراني؛ عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الجامعة لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر لأنشطة الجامعة، مبيناً أن دعم سموه أسهم في تطور مستوى فرعي الجامعة بالمنطقة الشرقية في مدينة الدمام ومحافظة الأحساء، وإضافة عدد من البرامج والخدمات التي تقدم للعديد من فئات المجتمع، منهم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً أن سموه أكد على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة ومنحها الفرصة لتلقي التعليم في بيئة مثالية تراعي احتياجاتهم ومتطلباتهم.

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14:49ت م

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