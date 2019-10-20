السعودية اليوم / محافظ تيماء يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالمحافظة



تبوك 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

دشن محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ، اليوم، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، بحضور مدير القطاع الصحي بالمحافظة الدكتور سليمان صالح الصعب ومدير مستشفى تيماء عبدالعزيز سليمان الشويلي وعدد من مدراء الإدارات الحكومية , وذلك بمقر المحافظة.

واطلع المحافظ على استعدادات قطاع تيماء الصحي لتنفيذ الحملة على مستوى جميع المرافق الصحية والعامة بالمحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة.

وأوضح مدير القطاع الصحي الدكتور الصعب : أن الحملة انطلقت بجميع المراكز الصحية للمحافظة "الداخلية والخارجية " , مشيراً إلى أن الفئات التي تستهدفها الحملة هم الممارسين الصحيين و الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب المزمنة و الأورام و أمراض السكري و الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل وجميع الأطفال من سن "6شهور إلى 5سنوات".

وأضاف الصعب أن حملة التطعيم تشمل كذلك الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر والأشخاص الذين يسكنون مع الفئات الأكثر عرضه للإصابة بمضاعفات المرض أو الأشخاص الذين يقومون برعاية المرضى.

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14:44ت م

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