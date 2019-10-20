السعودية اليوم / منسوبو وحدة المراقبة الجوية بمطار الوجه يحتفلون بـ"اليوم العالمي للمراقب الجوي"



الوجه 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس

احتفلت وحدة المراقبة الجوية اليوم في مطار الوجه, بـ"اليوم العالمي للمراقب الجوي", الذي يوافق 20 أكتوبر من كل عام ويوافق ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي لمراقبي الحركة الجوية في 20 أكتوبر 1961 م, وذلك إيماناً من الوحدة بأهمية وحيوية دور المراقب الجوي في تأمين سلامة وانسيابية الحركة الجوية بأجواء المطار.

وشارك في الاحتفال جميع القطاعات العاملة بالمطار, بحضور مدير المطار صلاح البلوي ومشرف وحدة المراقبة المكلف شوقي خوج, الذي استعرض دور المراقبة الجوية وأهمية هذا القطاع الحيوي مؤكداً أن مهنة المراقب الجوي من الوظائف المهمة والحساسة، التي تتطلب قدرات وكفاءات خاصة، حيث يكمن دورها الرئيسي في المحافظة على سلامة المسافرين والطائرات، وذلك بمتابعة وإرشاد جميع الطائرات على أرض المطار وفي الأجواء لمنع حدوث أي تصادم، وهي إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل الجوي.

وشهد الحفل مشاركة جمع رؤساء الاقسام والدوائر الحكومية بالمطار.

// انتهى //

14:41ت م

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