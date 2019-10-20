شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: تأهيل أكثر من 60 سعوديا في مجال الاستقرار واحتواء النزاعات والان مع التفاصيل

قال محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إن التعاون السعودي الأمريكي أثمر عن تأهيل أكثر من 60 شابا محترفا من مختلف الوزارات في المملكة في مجال الاستقرار واحتواء النزاعات ليكونوا مستعدين ومجهزين بالمعرفة لاسيما وأن المستقبل يتطلب حل المشكلات المعقدة والمتفاقمة يوميا في مناطق الصراع وعلى وجه التحديد العمل على الإسهام في تنمية اليمن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال ورشة عمل الاستقرار الثانية اليوم حيث ينظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور كريستوفر هنزل سفير أمريكا لدى اليمن ووفد من مكتب شؤون النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار في وزارة الخارجية الأمريكية ومشاركة ممثلين عن الجانب السعودي من مختلف القطاعات الحكومية ومنسوبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

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وأكد السفير آل جابر أن نجاح ورشة العمل الأولى هي انعكاس على الشراكة الإستراتيجية السعودية الأمريكية المتينة ذات التأثير القوي. وتأتي هذه الورشة التي يتم تنظيمها للمرة الثانية بهدف تسليط الضوء على أهمية الاستقرار في الدول وبذل المزيد من الجهود والعمل على تحقيقه للحد من الصراعات التي تهدد الأمن وتعرقل سبل الاستقرار في الدول والمنطقة.