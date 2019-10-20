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الإنذار المبكر يحذر : تدني الرؤية وأمطار متواصلة على عسير
حتى الثامنة مساء
متابعات الخليج 365 - أبها
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط والمجاردة والنماص وبارق وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.
وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار جريان السيول في عدد من الأودية .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر هطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير والباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأوردت الهيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة وكذلك على المنطقة الشرقية خاصةً الوسطي والجنوبية منها.
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