كيف تتم مراجعة أسعار البنزين وما عوامل التغيير؟

2019-10-20

متابعات الخليج 365 -الرياض

تفاجأ المواطنون بانخفاض أسعار البنزين للربع الرابع من العام الجاري وفقًا للمراجعة الأخيرة التي أعلنتها شركة أرامكو.

ويعتقد الكثير أن مراجعة أسعار البنزين تعني رفع الأسعار في كل مرة وهو ما ثبت عدم صحته حيث يتم تقييم الأسعار ودراسة مدى مناسبتها وتوافقها مع الأسعار العالمية للنفط ما يعني أن المراجعة قد تعني تخفيض أو زيادة أسعار البنزين حسب الظروف.

ومع الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالميًا.

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والمراجعة الدورية هي أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.

وكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 20 أكتوبر 2019م ستكون على النحو الآتي:

( بنزين 91 : 1.50 ريال لكل لتر ) ، و( بنزين 95 : 2.05 ريال لكل لتر ) وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر– ديسمبر 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو– سبتمبر 2019م ( بنزين 91 : 1.53 ريال لكل لتر )، و( بنزين 95 : 2.18 ريال لكل لتر).

وأفادت أرامكو السعودية أن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.