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إطلاق نار.. هندي يقتل ويصيب 11 في كشمير
بينهم جنديان
متابعات الخليج 365 - واس
أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أحد جنوده وستة مدنيين باكستانيين وإصابة أحد عشر بينهم جنديين اثنين وتسعة مدنيين جراء إطلاق النار من جانب القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور في بيان صحفي اليوم أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار وقامت بعمليات قصف مكثفة على قطاعات “جورا” و “شاه كوت” و “نوسهري” الحدودية الواقعة في الجانب الباكستاني من الخط الفاصل، واستهدفت المناطق المأهولة بالسكان.
وأضاف أن القوات الباكستانية ردت بقوة على العدوان الهندي وأسقطت تسعة قتلى وتسعة جرحى في صفوف الجيش الهندي، ودمرت موقعين عسكريين.
وأكد التزام الجيش الباكستاني بحماية المدنيين من عمليات القصف التي نفذتها القوات الهندية، والرد بقوة على مثل هذه الانتهاكات.
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