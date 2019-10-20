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مركز الإقامة المميزة يوضح موقف الأبناء حتى عمر 25 عاماً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح مركز الإقامة المميزة، اليوم الأحد، مدى شمول أبناء حامل الإقامة المميزة بنظامها حتى عمر 25 عاماً، حيث أكد أن أبناء حامل الإقامة المميزة الأقل من 21 عاماً يشملهم نظامها مع والدهم.
وأضاف المركز، في رد على سؤال حول وضع الأبناء الأكبر من 18 عاماً إذا كانوا في مرحلة الدراسة ، وكان أبوهم حاملاً للإقامة المميزة، فإن الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاماً يكفلهم حامل الإقامة المميزة في الحالات التالية:
1- إذا كان الابن دون الـ ٢٥ سنة ولا يزال في الدراسة.
٢- إذا كانت الابنة غير متزوجة وغير عاملة.
يذكر أن مركز الإقامة المميزة بدأ منذ أشهر استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا).
ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.
ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.
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