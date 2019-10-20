جمعية الأطفال المعوقين تحتضن دورة مهارات المتحدث الرسمي.. وكاريزما الظهور الإعلامي

2019-10-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

احتضن مركز جمعية الأطفال المعوقين بالرياض دورة تدريبية نوعية بعنوان “مهارات المتحدث الرسمي.. وكاريزما الظهور الإعلامي”، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية ومعهد الشبكة الإقليمية للتدريب.

واستمرت فعاليات الدورة 3 أيام، بمشاركة نخبة من المتحدثين الرسميين والإعلاميين الذين يمثلون عدداً من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية.

وفي تصريح صحفي للمدير التنفيذي لجمعية الأطفال المعوقين الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، عقب ختام الدورة؛ أوضح أن الجمعية تولي مسار التدريب المتخصص أهميةً قصوى، في إطار دورها الوطني الذي يستهدف تطوير قدرات الكفاءات الوطنية ذات العلاقة، وتنظم في هذا الصدد منظومة من الدورات وورش العمل التدريبية، مؤكداً على أهمية الدورة ومردودها العملي، منوهاً بالجهات المنظمة وحرصها على تعزيز التواصل مع الجمعية.

وأشار الدكتور التميمي إلى أن مركز الملك فهد يقوم بدور حيوي في هذا المجال وفق منظومة متكاملة من خطط التطوير التي تتبناها الجمعية خلال هذه المرحلة بهدف رفع كفاءة الأداء في العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.

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يذكر أن الدورة قدّمها كل من الإعلامي خالد العقيلي، والمهندس هاني الغفيلي، والمذيع السعودي عادل أبو حيمد، بالإضافة إلى استضافة عدد من الأسماء التي تحمل خبرات عالية في هذا المجال؛ حيث تم استضافة الدكتور رجاء الله السلمي وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، والإعلامي أحمد الفهيد للحديث عن كاريزما الحضور الإعلامي، ومحمد الحسن المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الملكية الفكرية، وأدار حوارات الضيوف الإعلامي محمد الوهيبي.

يذكر أن دورة “مهارات المتحدث الرسمي.. وكاريزما الظهور الإعلامي” تعد أول دورة من نوعها على مستوى المملكة لتأهيل كوادر إعلامية متمكنة في مهارات المتحدث الرسمي وكاريزما الظهور الإعلامي ومخاطبة الجماهير مواكبة لرؤية ٢٠٣٠ وبشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل القيادات الشابة في شتى المجالات الإعلامية ووظيفة المتحدث الرسمي في جميع القطاعات؛ من خلال مدربين معتمدين ومؤهلين على أعلى مستوى في المجال الإعلامي والتدريب.