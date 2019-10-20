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أمطار رعدية ورياح نشطة بالطائف والعرضيات وميسان
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة شملت الطائف، والعرضيات، وميسان.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي (جازان، عسير) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية).
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