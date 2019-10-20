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أندرتيكر مع فينس مكمان في المملكة.. هل يشارك في كراون جول؟
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
وثقت صور متداولة، حضور أسطورة الـ WWE “أندرتيكر” مع فينس مكمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية وورلد ريسلنغ إنترتاينمت، إلى المملكة العربية السعودية، قبل أيام من عرض كراون جول، المقرر انطلاقه يوم 31 أكتوبر على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وبحسب موقع “ميرور” البريطاني، فإن “تيكر” كان وجهًا أساسيًا في عروض الـWWE في المملكة، إلا أن هناك تقارير أفادت أنه لن يكون مطلوباً للحدث المقبل لجوهره التاج كراون جول؛ حيث يعتقد مسؤولو اتحاد مصارعة المحترفين الأمريكي WWE، أن وجوده هذا العام لن يكون ضروريًا، حيث إن العرض سيتواجد به أسماء كبيرة أخرى مثل الملاكم تايسون فيوري، ونجم الفنون القتالية كاين فلاسكيز.
مع ذلك، نشر الحساب الرسمي لـ”Wrestling Club” بالعربية، على تويتر، صورة تجمع بين “أندرتيكر” و”مكمان”، وقد أثارت تساؤلات عديدة من قِبل الجمهور السعودي عما إذا كان سيشارك “تيكر في العرض أخيرًا؟
ولم يرد الحساب الرسمي على أسئلة الجمهور السعودي الذي سبق وأن عبر عن غضبه إزاء الأخبار المتداولة عن غياب “تيكر” عن العرض، وأطلقوا وسم “مشاركة أندرتيكر في الرياض”، مؤكدين أن العرض سيكون بلا قيمة في حال عدم مشاركة أسطورة المصارعة.
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