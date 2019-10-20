صور.. حظر تجوال في تشيلي والرئيس يلغي زيادة أسعار المواصلات

2019-10-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الجيش في تشيلي فرض حظر التجول خلال ساعات الليل في العاصمة سانتياجو بعد مظاهرات حاشدة وحرق للإطارات ومواجهات مع قوات الأمن.

Advertisements

وقال الرئيس التشيلي سيباستيان بنيرا إنه سيجمد سياسة النقل التي لا تحظى بشعبية في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة صعوبة لمعالجة اضطرابات واسعة النطاق في الشوارع بسبب زيادة أسعار المواصلات.

وفرض الجنرال المسؤول عن أمن سانتياجو حظر التجول في المدينة من الساعة العاشرة مساء السبت حتى السابعة من صباح الأحد.