2019-10-20

بعد لبنان.. سفارة جديدة تحذر المواطنين: ابتعدوا عن هذه الأماكن

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في تشيلي، في بيان لها، المواطنين المقيمين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن المظاهرات والاحتجاجات، وذلك نظراً إلى الأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية التشيلية، وحرصاً على سلامتهم.

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وطالبت السفارة جميع المواطنين المقيمين والزائرين بالتواصل معها في حالة الطوارئ على الأرقام التالية: هاتف السفارة في سانتياغو (0056224708541)، رقم شؤون السعوديين (0056940702130)، الهاتف الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (00966920033334).