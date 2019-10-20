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النمر ينصح هؤلاء بفحص الدهون الثلاثية مرة في العام على الأقل
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصح الدكتور خالد النمر، بفحص الدهون الثلاثية بشكل منتظم على الأقل مرة في العام لمن يعاني من مشاكل السمنة، أو المدخن وكذلك مرضى السكري.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ننصح بفحص الدهون الثلاثية على الأقل مرة في السنة لمن يعاني من هذه الأعراض:
– السمنة
– الخامل رياضياً
– المدخن
– من يتناولن حبوب منع الحمل
– مريض السكري
– مدمن الخمر (الكحول).
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