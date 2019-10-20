اخبار السعوديه

النمر ينصح هؤلاء بفحص الدهون الثلاثية مرة في العام على الأقل

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم النمر ينصح هؤلاء بفحص الدهون الثلاثية مرة في العام على الأقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-20

النمر ينصح هؤلاء بفحص الدهون الثلاثية مرة في العام على الأقل

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح الدكتور خالد النمر، بفحص الدهون الثلاثية بشكل منتظم على الأقل مرة في العام لمن يعاني من مشاكل السمنة، أو المدخن وكذلك مرضى السكري.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ننصح بفحص الدهون الثلاثية على الأقل مرة في السنة لمن يعاني من هذه الأعراض:

– السمنة

– الخامل رياضياً

Advertisements

– المدخن

– من يتناولن حبوب منع الحمل

– مريض السكري

– مدمن الخمر (الكحول).

 

 




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النمر ينصح هؤلاء بفحص الدهون الثلاثية مرة في العام على الأقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا