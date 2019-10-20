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البلديات تقر اجتماع الرجال والنساء بقاعة واحدة بدلا من الدائرة التلفزيونية

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الان تتابع البلديات تقر اجتماع الرجال والنساء بقاعة واحدة بدلا من الدائرة التلفزيونية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي، قراراً بإلغاء المادة 107 من لائحة المجالس البلدية، والتي كانت
تنص على ضرورة تخصيص قاعة مستقلة للنساء عن الرجال.

ويتيح إلغاء المادة 107، للمرأة المشاركة مع الرجل في القاعة نفسها دون الحاجة إلى تخصيص قاعة مستقلة، وربطها مع قاعة الرجال عبر الدائرة
التلفزيونية التفاعلية كما كان سائداً في السابق.

وتضمن قرار الوزير ، وفق بيان صحفي صادر اليوم الاحد، تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، لتنص على “تزويد مقر المجلس بالإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة مهامه، مع تهيئة المكان الملائم الذي يمكّن أعضاءه من الرجال والنساء من ممارسة حقوق العضوية وحضور الاجتماعات واللقاءات وورش العمل والندوات والزيارات وفقاً للضوابط الشرعية”.

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