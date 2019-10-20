الان تتابع تعليم مكة يمنح درجة إضافية لشاغلي الوظائف التعليمية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- عبد الله العازمي:
أصدرت الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة قراراً بمنح شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمات درجة إضافية.
جاء ذلك في قرار صدر عن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على قرار وزارة الخدمة المدنية المتضمن الموافقة على اعتماد وتصنيف البرنامج التدريبي (خبرات) بمسمى بناء قادة التغيير من خلال المعايشة المهنية في المدارس.
حيث تمنح الحاصلة عليه والمشمولة بلائحة الوظائف التعليمية درجة إضافية على المستوى الوظيفي الذي تشغله حاليا استنادا على دليل تصنيف البرامج الاعدادية بوزارة الخدمة المدنية القاضي بمنح عدد من شاغلي الوظائف التعليمية درجة إضافية لقاء اجتيازهم لبرنامج ( خبرات ۲).
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