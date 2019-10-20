شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طالب من الطابق الثالث في مدرسة ببحر أبو سكينة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد ال مريح، مغرم عسيري (محايل عسير)
سقط طالب يبلغ من العمر (17 عاماً) اليوم (الأحد) خلال الطابور الصباحي، من الدور الثالث في مدرسة ثانوية الملك سعود التابعة لتعليم محايل عسير، بمركز بحر أبو سكينة، ونتج عنه كسر بفقرتين في العمود الفقري.
وأشارت إدارة تعليم محايل عسير عبر حسابها في «تويتر»، إلى أن الحادثة وقعت عند الساعة السابعة صباحا بثانوية الملك سعود ببحر أبوسكينة، وتم إسعاف الطالب عن طريق الهلال الأحمر وحالته مستقرة.
يذكر أن مدير التعليم بمحايل منصور عبدالله آل شريم زار الطالب واطمأن على صحته بمستشفى محايل.
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