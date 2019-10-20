السعودية | سقوط طالب من الدور الثالث بثانوية جنوب السعودية

شكرا لقرائتكم سقوط طالب من الدور الثالث بثانوية جنوب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت ثانوية الملك سعود في "بحر أبو سكينة" بمحافظة محايل عسير، اليوم الأحد، سقوط طالب من الدور الثالث بالمدرسة، وعلقت إدارة تعليم في محايل مؤكدة أن الطالب سقط قبل طابور الصباح.

كما أوضحت أن الطالب يرقد في مستشفى محايل العام بقسم الجراحة، وحالته مستقرة فيما باشر مدير التعليم حالة الطالب لمعرفة تفاصيل الحادثة.