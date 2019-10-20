السعودية | طفلة سعودية تشعل مواقع التواصل.. وهذا ما قام به رئيس النصر

شكرا لقرائتكم طفلة سعودية تشعل مواقع التواصل.. وهذا ما قام به رئيس النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
انتزعت طفلة سعودية إعجاب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مدرجات مباراة النصر والرائد مساء أمس السبت، حين أظهرت لقطة بثت عبر قناة السعودية الرياضية رقصة طفلة تفاعلت مع فرحة المدرجات.
وعبرت الطفلة عن سعادتها برقصة عفوية في المدرجات خلال مباراة النصر والرائد، التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في (بريدة) بالقصيم ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وخطفت الطفلة برقصة الفرح إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا فرحتها بشكل واسع.
إلى ذلك وجه رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت دعوة إلى الطفلة وذويها لتكريمهم، وقال عبر حسابه في تويتر: "فرحة الطفولة البريئة لا يعادلها فرحة ندعو هذه الجميلة حفظها الله مع عائلتها الكريمة لزيارة النادي في الوقت المناسب لهم وتكريمهم بما يليق بهم".
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