، القاهرة تستضيف منتدى مسك للإعلام بمشاركة النخبة من 12 دولة.. السبت ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت عنوان "التحولات الذكية في صناعة الإعلام".. 8 جلسات و10 ورش عمل

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة منتدى مسك للإعلام يوم السبت 27 صفر 1441هـ الموافق 26 أكتوبر 2019م، والذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" ليوم واحد تحت عنوان "التحولات الذكية في صناعة الإعلام"، وسط مشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين من 12 دولة حول العالم، حيث من المنتظر أن يشهد المنتدى 8 جلسات و10 ورش عمل وعدداً من العروض التقديمية للجهات الرائدة في مجال الإعلام.

ويهدف المنتدى إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية في خدمة الأفراد والمجتمعات، واستكشاف فرص العمل المتاحة أمام الشباب في كل مجالات الإعلام، وتسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الإعلام إلى الشباب العربي، والإسهام في تمكين المنطقة من تحقيق الريادة في صناعة المحتوى الإعلامي، وتحقيق التواصل المثمر بين الشباب المهتمين ورواد الإعلام المشاركين.

وقالت مديرة مشروع منتدى مسك للإعلام عهود العرفج: إن منتدى مسك للإعلام يسعى لمنح الفرصة للشباب العربي للالتقاء برواد الإعلام العربي والتفاعل معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في التعامل مع وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه عبر ما يقدمه من جلسات وورش عمل يواكب التطورات والحلول الإعلامية في صناعة التأثير لتوظيفها في نماء وازدهار المجتمعات العربية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالفرص والتحولات الذكية لتمكين الشباب العربي المهتم بالإعلام من صناعة محتوى احترافي وإكسابهم الأساليب والتقنيات المتقدمة لتحقيق ذلك.

وذكرت "العرفج" أن المنتدى سيسلط الضوء على أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعرف عن قرب على أدوات أكثر ذكاءً وتقدماً وسرعةً في مجال الإعلام سواء عبر الجلسات الحوارية أو وورش العمل، وهو ما يعكس حرص مركز المبادرات في مؤسسة "مسك الخيرية" على ضرورة تسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة للشباب في مختلف المجالات لا سيما المجال الإعلامي، حيث يوفر المنتدى ورش عمل متقدمة في صناعة المحتوى الإعلامي من شأنها المساهمة في تمكين الشباب من الأساليب المثلى لاستثمار الفرص المتزايدة في صناعة الإعلام.

وعبر 8 جلسات حوارية يشارك بها 29 متحدثاً من 12 دولة، سيستعرض المنتدى عدداً من الموضوعات تبحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الإعلام، وتأثير ذلك في تشكيل القرارات المتماسة مع المتطلبات المجتمعية، ومدى مواكبة الإعلام الذكي ومواجهته للأحداث والمتغيرات، وقدرة الحكومات على صناعة منصات حكومية مؤثرة، وما تقدمه تجاه صناعة الجيل الإعلامي الريادي.

ويتضمّن برنامج المنتدى تقديم عروض خاصة لتجارب من الجانب الرقمي، منها عرض تقديمي يستعرض كيف تمكن شاب عشريني من التربع على القمة الانتشار والمشاهدات المليونية على "يوتيوب" من خلال صناعة محتوى في العلوم بطرق مبتكرة ذكية، كما سيتم إقامة عرض آخر بعنوان كيف تجعل هويتك الشخصية مواكبة للمستقبل؟ وذلك بالإضافة إلى مجموعة العروض والتي ستقدم في الساحة الاجتماعية والتي تشمل 10 ورش عمل لمجموعة من الشباب.

ويؤكد منتدى مسك للإعلام استمراراه في مواجهة تزييف المحتوى الإعلامي والتوعية بأهمية التعامل مع وسائل الإعلام بما يضمن عدم الانجراف وراء الشائعات والأفكار الهدامة، فيما يسعى للمساهمة في ترسيخ القيم والأخلاقيات والمسؤولية تجاه صناعة المحتوى ومراعاة المتلقين باختلاف أعمارهم وأجناسهم وخلفياتهم التعليمية.منتدى مسك للإعلام مسك الخيرية القاهرة