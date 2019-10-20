، "تعليم الرياض" تعتمد 224 منسقًا للموهوبين في المدارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق الترشيح الإلكتروني وقادة المدارس.. دعتهم للقاء الأول

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أسماء 224 معلمًا معتمدًا للعمل منسقين للموهوبين للعام الدراسي الحالي 1441هـ، وفق الترشيح الإلكتروني وترشيح قادة المدارس.

ووجهت الإدارة مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن الكريم والعالمية، بضرورة تكليف المعلمين المعتمدين لحضور اللقاء العلمي الأول لمنسقي الموهوبين، الثلاثاء المقبل (23 صفر 1441هـ)، وذلك في مقر مدارس الأرقم الأهلية (مبنى الإدارة العامة) في حي الحمراء في الرياض الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

من جهته، بارك عبدالله بن سعد الغنام مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض للمعلمين المرشحين اعتماد عملهم منسقين للموهوبين، راجيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة، وأن يكونوا عونًا لإدارة الموهوبين في خدمة الطلاب، والإسهام في اكتشاف مواهبهم وتنميتها.تعليم الرياض الإدارة العامة للتعليم